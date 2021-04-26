مجلس علمي لـ"الصحة العالمية" للبت فى القضايا ذات الأولوية

المصدر: جنيف - وام

دشنت منظمة الصحة العالمية مجلسا علميا يتألف من تسعة من العلماء الرواد في العالم ويترأسه البروفيسور هارولد فارموس الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1989.

وأوضحت المنظمة في بيان لها في جنيف اليوم أن المجلس الجديد سيعمل على تقديم المشورة بشأن القضايا العلمية ذات الأولوية العالية والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على الصحة العالمية وذلك في ظل التحديات التي تواجه المجال الصحي في العالم.

وذكر البيان أن المجلس العلمي سيعقد أول اجتماع له غدا ليقرر الخطوات الأولية وبرنامج العمل.

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