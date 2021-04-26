إندونيسيا تعلن العثور على الغواصة المفقودة وتؤكد وفاة أفراد طاقمها الـ 53

المصدر: بالي (إندونيسيا) ■ أ.ف.ب

أعلنت البحرية الإندونيسية، أمس، أنها عثرت على الغواصة التي غرقت قبالة سواحل جزيرة بالي، وأكدت مصرع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

وقال رئيس هيئة أركان البحرية يودو مارغونو، إنه تمّ العثور على الغواصة المشطورة ثلاثة أجزاء، والتي فُقد أثرها الأربعاء، في قعر البحر قبالة سواحل بالي.

وأكد قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تجاهغانتو، للصحافيين أن «أفراد الطاقم الـ53 جميعهم متوفون».

وأوضح تجاهغانتو أنه تمّ العثور على أجزاء أخرى من الغواصة أمس، بما في ذلك مرساة وبزات للسلامة يرتديها أفراد الطاقم. ولم ينتظر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تأكيد مصرع أفراد طاقم الغواصة، وبادر قبيل ذلك إلى تقديم تعازيه لعائلاتهم معرباً عن حزنه العميق.

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