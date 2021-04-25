إصابات كورونا العالمية وأعداد الوفيات
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و225392.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 571537-32059609
الهند: 189544-16610481
البرازيل: 386416-14237078
فرنسا: 102164-5408606
روسيا: 246975-4744961
تركيا: 37672-4550820
المملكة المتحدة: 127387-4401110
إيطاليا: 118357-3920945
إسبانيا: 77496-3456886
ألمانيا: 81321-3254532
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15174-1018321
34 - الأردن: 8474-697487
39 - لبنان: 7090-518104
40 - المغرب: 8983-508530
41 - الإمارات: 1567-506845
42 - السعودية: 6878-410191
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