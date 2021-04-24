بسبب ركن سيارة.. قتلى وجرحى في نزاع عشائري بسورية

المصدر: دمشق - د ب أ

قتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في نزاع عشائري في مدينة الرقة شمال شرق سورية اليوم السبت.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الرقة الوطني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في حصيلة غير نهائية نتيجة خلاف بين أبناء عشيرتين في مدينة الرقة".

وأكد سكان في مدينة الرقة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن: "مشاجرة وقعت في منقطة الأماسي في شارع تل أبيض وسط المدينة بين أبناء عشيرة السخاني وعشيرة البوسرايا بدأت بعراك بالأيدي واستخدام الحجارة ثم تطورت إلى الأسلحة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وحريق ثلاثة محال تجارية وتكسير عدد من السيارات".

وأضاف السكان أن "الخلاف بدأ بعد ركن أحد أبناء عشيرة البوسرايا سيارته في شارع تل أبيض ومنعه صاحب محل وهو من عشيرة السخاني، ما أدى إلى نشوب عراك بينهم تطور الأمر إلى استخدام الأسلحة".

وتابع السكان: "هناك خلافات بين العشيرتين منذ مدة ووقعت بينهم أكثر من مشاجرة، ولكن اليوم الأمر كان أكثر عنفاً".

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