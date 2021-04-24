الهند.. حالات كورونا اليومية تقفز لمستوى عالمي قياسي والمستشفيات تئن

المصدر: نيودلهي - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت 346786 حالة خلال 24 ساعة، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات على مستوى العالم لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي ناشد فيه العديد من المستشفيات في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية الحصول على إمدادات من الأكسجين.

وتواجه الهند موجة ثانية عاتية من الجائحة شهدت وفيات بمعدل وفاة كل أربع دقائق في دلهي بينما يتداعى النظام الصحي بالعاصمة والذي يعاني نقصا في التمويل.

ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لجلب الأكسجين من أجزاء بعيدة إلى دلهي. وأظهرت لقطات تلفزيونية شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى باترا بالعاصمة بعد نداء استغاثة قال فيه إنه لم يعد لديه أكسجين يزوّد به 260 مريضا إلا ما يكفي لتسعين دقيقة فقط.

ووجه أرفيند كيجريوال رئيس حكومة دلهي نداء إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مؤتمر انعقد أمس الجمعة قائلا «أرجوكم ساعدونا في الحصول على الأكسجين، ستحدث مأساة اليوم».

والأزمة قائمة في أجزاء أخرى من البلاد إذ أصدرت بعض المستشفيات بلاغات عامة تفيد بنقص الأكسجين الطبي. وأشارت وسائل إعلام إلى وفاة حالات جديدة لعدم توافر الأكسجين في جايبور وأمريتسار.

وتجاوزت الهند يوم الخميس الرقم القياسي الذي سجلته الولايات المتحدة للإصابات خلال يوم واحد والذي بلغ 297430 إصابة، مما جعلها البؤرة العالمية للمرض الذي بدأ ينحسر في كثير من البلدان الأخرى.

وكانت الحكومة الهندية نفسها قد أعلنت في فبراير أنها تصدت للمرض عندما تراجعت الحالات الجديدة لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع عدد الوفيات بكوفيد-19 في أنحاء الهند بواقع 2624 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي في البلاد حتى الآن.

وسجلت البلاد التي يقطنها 1.3 مليار نسمة تقريبا 16.6 مليون حالة إصابة إجمالا حتى الآن توفي منها 189544 حالة.

وتئن الهند التي تشهد أسوأ حالة طوارىء صحية في تاريخها، في مواجهة الزيادة الكبيرة للغاية في حالات المصابين بفيروس كورونا، والتي أدت إلى انهيار المنشآت الطبية في أنحاء مدنها الكبرى.

وخارج المستشفيات التي امتلأت عن آخرها بالحالات، ينتظر المرضى في سيارات الإسعاف، وعلى النقالات وفي السيارات الخاصة، وتنتظر العائلات بالساعات لممارسة الطقوس الأخيرة لأحبائهم الذين راحوا ضحية فيروس كورونا.

وقال خبراء في الصحة إن الهند تراخت في تطبيق الإجراءات الوقائية في الشتاء عندما بلغ عدد الحالات الجديدة حوالي عشرة آلاف يوميا وبدا الوضع تحت السيطرة، فرفعت القيود مما سمح بعودة التجمعات الضخمة.

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