الكويت تقرر إيقاف رحلات الطيران المباشرة مع الهند

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

أعلنت الكويت اليوم إيقاف رحلات الطيران المباشرة مع الهند، نظراً للظروف الصحية السائدة هناك والمتعلقة بتطوروات فيروس كورونا.

وقال مركز الاتصال الحكومي وفق ما نقلته صحيفة "القبس": أنه نظرا للأوضاع الصحية في جمهورية الهند الصديقة، تقرر إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند حتی إشعار آخر.

وسجلت الهند اليوم أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، بينما يكافح النظام الصحي الهندي المنهك لاستيعاب أعداد المصابين، وقد أوقفت العديد من دول العالم رحلاتها معها، بينما تستعد اليابان لإعلان حالة طوارئ قصوى قصيرة الأجل في طوكيو ومناطق أخرى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن السلطات سجّلت 332 ألفا و730 إصابة يومية جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة، كما زاد عدد الوفيات جراء الجائحة ليناهز 2263 خلال يوم واحد، وليبلغ الإجمالي 186 ألفا و920 حالة.

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