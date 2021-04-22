قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 143.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و187963.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 568950-31864284

الهند: 182553-15616130

البرازيل: 378003-14043076

فرنسا: 101597-5340285

روسيا: 246180-4727125

تركيا: 36975-4446591

المملكة المتحدة: 127329-4395703

إيطاليا: 117633-3891069

إسبانيا: 77206-3435840

ألمانيا: 80466-3172879

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 15098-1001854 ‭‭‭‭

34- الأردن: 8372-692181

39 - لبنان: 7027-515088

40 - المغرب: 8959-506669

41 - الإمارات: 1561-502791

42 - السعودية: 6858-408038

50- فلسطين: 3364-314869

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