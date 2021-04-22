قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 143.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و187963.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 568950-31864284
الهند: 182553-15616130
البرازيل: 378003-14043076
فرنسا: 101597-5340285
روسيا: 246180-4727125
تركيا: 36975-4446591
المملكة المتحدة: 127329-4395703
إيطاليا: 117633-3891069
إسبانيا: 77206-3435840
ألمانيا: 80466-3172879
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 15098-1001854
34- الأردن: 8372-692181
39 - لبنان: 7027-515088
40 - المغرب: 8959-506669
41 - الإمارات: 1561-502791
42 - السعودية: 6858-408038
50- فلسطين: 3364-314869
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