أميركا تضيف نحو 100 دولة لقائمة تنصح بعدم السفر إليها

المصدر: واشنطن - رويترز

أضافت وزارة الخارجية الأميركية منذ أمس الثلاثاء نحو 100 دولة إلى قائمة عنوانها "المستوى الرابع: ننصح بعدم السفر"، لتضم إليها دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا والمكسيك وألمانيا، بسبب ما قالت إنه "مستوى مرتفع للغاية من الإصابة بكوفيد-19".

كانت وزارة الخارجية قد قالت يوم الاثنين إنها ستزيد عدد الدول التي تندرج تحت أعلى درجة تحذير لديها، لتشمل نحو 80% من دول العالم، بالاعتماد أكثر على التقييمات الحالية من مسؤولي الصحة الأميركيين.

وقبل أمس الثلاثاء، احتوت تلك القائمة على 34 دولة من أصل نحو 200. لكنها تضم الآن حوالي 131 دولة في هذا المستوى الرابع من التحذير.

وامتنعت وزارة الخارجية عن قول متى ستكمل تحديث القائمة.

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