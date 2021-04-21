سلطنة عمان تعلّق السفر مع الهند وباكستان وبنغلاديش

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت سلطنة عمان، اليوم ، إضافة القادمين من الهند وباكستان وبنغلاديش، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مرّوا بأيٍّ من هذه الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، إلى قائمة الدول التي تقرر سابقاً تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة مساءً يوم السبت 24 أبريل (نيسان) الحالي، وحتى إشعارٍ آخر.

واستثنت من ذلك المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

كما أعلنت عدم السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخول المجمّعات والمحال التجارية.

وأكدت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» في السلطنة ضرورة التزام المجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي بقرار تقليص الدخول لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد من يخالف ذلك.

كما قررت الاستمرار في تطبيق التعليم عن بُعد في جميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي جميعها، باستثناء الصف الثاني عشر والطلبة الذين يجب وجودهم للأجزاء التطبيقية من تخصصاتهم كطلبة كلية الطب والعلوم الصحية وطلبة التدريب المهني، وسيتم تقييم ذلك وفق تطورات الحالة الوبائية.



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