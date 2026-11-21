هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قيادة وشعب سلطنة عُمان، بمناسبة اليوم الوطني.

وقالت سموّها في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عُمان.. أصالة وشموخ، ومجد يتجدّد، وأخوة تجمعنا.. وفي اليوم الوطني العُماني نشارك أهلنا الأعزاء فرحتهم، ونتمنى لسلطنة عُمان وقيادتها وشعبها مزيداً من الخير والازدهار والتقدّم».