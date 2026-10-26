عبدالله بن زايد ووزير خارجية بروناي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلا الأمير عبدالمتين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالازدهار على شعبيهما.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.