البيت الأبيض يقدم التعازي في وفاة رئيس تشاد إدريس ديبي

المصدر: واشنطن - رويترز

قدم البيت الأبيض "خالص التعازي" لشعب تشاد اليوم الثلاثاء في وفاة الرئيس إدريس ديبي.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "ندين أعمال العنف الأخيرة والخسائر في الأرواح في تشاد. نؤيد الانتقال السلمي للسلطة وفقا للدستور التشادي".

وكان الجيش التشادي أعلن اليوم الثلاثاء أن الرئيس إدريس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وقال المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني إن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

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