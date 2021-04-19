"الصحة العالمية": العالم يشهد زيادة في إصابات كورونا بكل الفئات العمرية

المصدر: جنيف - رويترز

قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، اليوم الاثنين، إن أحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم تشمل زيادات بين جميع الفئات العمرية.

وأضافت في إفادة صحفية للمنظمة: "نشهد معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية".

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.2 مليون حالة، وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بداية الوباء.

وتابعت: "نشهد تحولا عمريا طفيفا في بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعي".

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