"الصحة العالمية": العالم يشهد زيادة في إصابات كورونا بكل الفئات العمرية
قالت عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، اليوم الاثنين، إن أحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم تشمل زيادات بين جميع الفئات العمرية.
وأضافت في إفادة صحفية للمنظمة: "نشهد معدلات متزايدة للعدوى في جميع الفئات العمرية".
وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.2 مليون حالة، وهي أعلى زيادة أسبوعية منذ بداية الوباء.
وتابعت: "نشهد تحولا عمريا طفيفا في بعض الدول سببه الاختلاط الاجتماعي".
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