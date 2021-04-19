وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 بحادث قطار في مصر

المصدر: القاهرة ■ وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين، في حادث قطار وقع أمس، في محافظة القليوبية في دلتا النيل.

وأشارت الوزارة في بيان إلى وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين، في حادث قطار (القاهرة-المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، قوله إن «جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات». وقالت الوزارة في البيان إن 58 سيارة إسعاف هرعت لموقع الحادث.

وأشارت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على شبكة «فيس بوك» إلى خروج بعض عربات القطار عن السكة، من دون بيان الأسباب. وتوجهت وزيرة الصحة هالة زايد، إلى محافظة القليوبية «لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث».

وقُتل 20 شخصاً وجرح نحو 200 في حادث قطاري سوهاج بالصعيد الشهر الماضي.

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