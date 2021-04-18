ضحايا بخروج قطار عن القضبان بمصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت منطقة قريبة من محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج أحد القطارات عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة القليوبية المصرية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه متوجه الآن إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلبت عدد من عرباته قبل قليل، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية والذي حمل رقم 494 مميز – مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

ونشرت صحيفة "الوطن" أول فيديوهات وصور لحادث انقلاب عدد من عربات قطار طوخ الذي انقلب قبل قليل بقرية كفر الحصة التابعة للمركز.

ويظهر الفيديو عدد من عربات القطار منقلبة، فيما يقوم عدد من المواطنين بالنزول من القطارات وسط احتشاد كبير حول القطار.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط «القاهرة - المنصورة»، والذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قبل قليل.

وأوضح رسلان، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم خروج إحدى عربات قطار رقم 949 خط «القاهرة - المنصورة» عن مسارها على القضبان، والمكون من عربات مميزة وأخرى مكيفة، وذلك أثناء مروره من خلال نطاق محطة بنها، منوها إلى أنه جاري حصر بيانات الحادث والمتابعة، وإرسال أوناش لرفع العربات.

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