قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات عربياً وعالمياً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142002.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 566573-31627892

الهند: 175649-14526609

البرازيل: 368749-13832455

فرنسا: 100404-5224321

روسيا: 244667-4693469

المملكة المتحدة: 127225-4383732

تركيا: 35608-4212645

إيطاليا: 116366-3842079

إسبانيا: 76981-3407283

ألمانيا: 79736-3110249

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 14948-970987 ‭‭‭‭

34 ‬‬‬‬- الأردن: 8117-681870

39 - لبنان: 6854-506808

40 - المغرب: 8944-505447

41 - الإمارات: 1550-495224

42 - السعودية: 6810-404054

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