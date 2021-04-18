قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات عربياً وعالمياً
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 140.18 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و142002.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 566573-31627892
الهند: 175649-14526609
البرازيل: 368749-13832455
فرنسا: 100404-5224321
روسيا: 244667-4693469
المملكة المتحدة: 127225-4383732
تركيا: 35608-4212645
إيطاليا: 116366-3842079
إسبانيا: 76981-3407283
ألمانيا: 79736-3110249
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 14948-970987
34 - الأردن: 8117-681870
39 - لبنان: 6854-506808
40 - المغرب: 8944-505447
41 - الإمارات: 1550-495224
42 - السعودية: 6810-404054
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