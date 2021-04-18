روسيا تطالب القنصل الأوكراني في بطرسبرغ بمغادرة أراضيها

المصدر: موسكو ■ وكالات

أعلنت روسيا أن القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبرغ ألكسندر سوسونيوك شخص غير مرغوب فيه، بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية، وطالبته بمغادرة البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو بهذا القرار خلال استدعائه إلى الوزارة، أمس، وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي قال خلال اللقاء إن «الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي»، مشددة على أن هذه الأنشطة «مضرة بمصالح روسيا».

وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني بأن «استمرار تواجد سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه»، ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتباراً من الغد.

جاء ذلك في أعقاب إعلان هيئة الأمن الاتحادي الروسية عن إلقاء القبض أول من أمس على سوسونيوك الذي يعمل في البلاد منذ سنوات، أثناء تسلمه من مواطن روسي معلومات سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد. إلى ذلك، أرسلت روسيا 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء مناورات، وسط تجدد التوترات في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن البحرية الروسية قولها إن السفن مرت عبر مضيق «كيرتش» في شبه جزيرة القرم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أول من أمس أن مناطق معينة بالبحر في القرم سوف تغلق لشهور بسبب المناورات. ولكنها أضافت أن الملاحة عبر مضيق كيرتش لن تتأثر بالإغلاق.

• موسكو ترسل 15 سفينة حربية لإجراء مناورات وسط توترات شرق أوكرانيا.

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