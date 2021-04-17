تركيا تسجل 62606 إصابات جديدة بكورونا في 24 ساعة

المصدر: إسطنبول - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، أن تركيا سجلت 62606 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يقترب من أعلى معدل يومي للإصابات منذ بدء الجائحة، إضافة إلى 288 وفاة.

ووفقا لإحصاء أجرته رويترز، تحتل تركيا المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات اليومي بناء على متوسط عدد الحالات على مدى سبعة أيام.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي فرض عدة قيود جديدة و"إغلاق جزئي" خلال أول أسبوعين في شهر رمضان للحد من زيادة الإصابات.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات في تركيا 35608 حالات من بين أربعة ملايين و212645 حالة إصابة مؤكدة.

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