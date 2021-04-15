مصر: المشاورات بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تصل إلى نتيجة

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «مفاوضات سد النهضة أظهرت قدرا من التعنت من الجانب الإثيوبي»، مشيرا إلى أن «المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من إثيوبيا».

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني اليوم الخميس عن الوزير شكري قوله، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زال هناك فسحة من الوقت، مشيرا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

وأضاف: «مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان»، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.

وأكد الوزير شكري أن هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.

وحول المشروعات الأخرى بشأن السدود في إثيوبيا غير سد النهضة، أكد الوزير شكري أن هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، قائلا: «لكن في المقابل يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى».

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