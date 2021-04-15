أميركا بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أفرادا وكيانات

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات جديدة على روسيا ربما اليوم الخميس بسبب ما قيل عن تدخلها في الانتخابات ونشاطها الخبيث على الانترنت وإن هذه العقوبات ستستهدف عدة أفراد وكيانات.

وقال أحد المصادر إن العقوبات التي يتوقع أن تدرج 30 كيانا في قائمة سوداء ستقترن بأوامر بطرد حوالي عشرة مسؤولين روس من الولايات المتحدة.

وذكر مصدر آخر أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة إجراءات جديدة تستهدف الديون السيادية الروسية من خلال فرض قيود على قدرة المؤسسات المالية الأميركية على تداول هذه الديون.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة على الفور على طلبات للتعقيب.

وستؤدي هذه القرارات إلى تزايد الفتور في العلاقات بين واشنطن وموسكو التي تختبر صبر الغرب بحشد عسكري قرب أوكرانيا.

وستكون العقوبات في جانب منها ردا على عملية تسلل إلكتروني استهدفت البرامج التي تصنعها شركة سولار ويندز وقالت الحكومة الأميركية إن روسيا وراءها على الأرجح.

وأتاح هذا الاختراق للمتسللين الوصول إلى الآلاف من الشركات والمكاتب الحكومية التي استخدمت منتجات الشركة.

وتنوي الولايات المتحدة أيضا معاقبة موسكو على ما تردد عن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.

وكانت وكالات المخابرات الأميركية قالت في تقرير الشهر الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه على الأرجح الجهود الرامية لدعم وضع دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق في الانتخابات.

وكان بايدن وعد أيضا بالتحرك فيما يتعلق بتقارير أفادت أن روسيا عرضت مكافآت على مقاتلي طالبان لقتل جنود أميركيين في أفغانستان.

وقال مسؤولون إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ بوتين في مكالمة يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستتحرك «بحزم» للدفاع عن مصالحها ردا على تلك الأفعال.

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