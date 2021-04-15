وفد تركي في مصر مطلع مايو للبحث في «تطبيع» العلاقات بين البلدين

المصدر: إسطنبول - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس أن وفدا تركيا سيتوجه إلى مصر مطلع مايو لمناقشة «تطبيع» العلاقات بين البلدين التي بدأت تتحسن بعد سنوات من التوتر.

وقال مولود أوغلو في مقابلة على محطة «إن تي في» التلفزيونية «عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد بقيادة نائب وزير الخارجية إلى هناك في بداية مايو». وأضاف «سنناقش علنا سبل تطبيع علاقاتنا».

وأشار إلى أن اجتماعا سيجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات.

وفي الشهر الماضي قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وإنها تريد مزيدا من التعاون بعد سنوات التوتر.

وقال أوغلو أمس الأربعاء إن فصلا جديدا يبدأ في علاقات أنقرة مع مصر.

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