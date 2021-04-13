شرطي أميركي يقتل شاباً بالرصاص في مينيسوتا

المصدر: واشنطن - رويترز

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأميركية، بعدما قتل ضابط شاباً أسود، عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور على بعد نحو 16 كيلومتراً فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع مينيابوليس في مايو الماضي.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر، ما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا، تيم والز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت، ويبلغ من العمر 20 عاماً.

وتشهد مينيابوليس احتجاجات منذ أيام بالتزامن مع محاكمة الضابط ديريك تشوفين الذي ضغط بركبته على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق، ما أسفر عن وفاته.

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