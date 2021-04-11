إيران.. حادث في مفاعل نطنز النووي.. وبرلماني يتحدث عن عمل تخريبي

المصدر: طهران - وكالات

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز.

وأضاف متحدث وزارة الطاقة الذرية أنه «لا إصابات أو تلوث إشعاعي في الحادث الذي وقع في نظنز»، لافتا: «التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات»، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

من جانبه أشار النائب المحافظ عضو لجنة الطاقة في البرلمان مالك شريعتي نياسار إلى أن «الحادث» الذي تم الإعلان عن وقوعه بمنشأة نطنز النووية ناجم عن عمل تخريبي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن القول إن الحادث «مشبوه للغاية»، كما تحدث عن «تخريب وتسلل».

وأضاف أن اللجنة تحلل ما حدث وستعلن نتائجها في الوقت المناسب.

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