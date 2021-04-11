الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 134.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و58768.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 561350-31131140

البرازيل: 348718-13373174

الهند: 168436-13205926

فرنسا: 98395-4980501

روسيا: 242132-4633200

المملكة المتحدة: 127040-4373472

إيطاليا: 113579-3736526

تركيا: 33454-3745657

إسبانيا: 76328-3347512

ألمانيا: 78159-2967295

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق: 14678-918155 ‭‭‭‭

‬‬‬‬34 ‬‬‬‬- الأردن: 7646-659250

38 - المغرب: 8891-501688

40 - لبنان: 6592-491928

41 - الإمارات: 1529-481937

42 - السعودية: 6747-397636

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