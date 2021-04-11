الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 134.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و58768.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 561350-31131140
البرازيل: 348718-13373174
الهند: 168436-13205926
فرنسا: 98395-4980501
روسيا: 242132-4633200
المملكة المتحدة: 127040-4373472
إيطاليا: 113579-3736526
تركيا: 33454-3745657
إسبانيا: 76328-3347512
ألمانيا: 78159-2967295
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق: 14678-918155
34 - الأردن: 7646-659250
38 - المغرب: 8891-501688
40 - لبنان: 6592-491928
41 - الإمارات: 1529-481937
42 - السعودية: 6747-397636
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