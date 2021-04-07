حصيلة قياسية لإصابات «كورونا» في إيران

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 174 حالة وفاة و17430 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات يتم تسجيلها في إيران على الإطلاق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و963 ألف حالة، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 63506.

وقالت المتحدة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن 4138 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و667 ألف حالة. وحذّر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران، سعيد نمكي، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، وقال: «نواجه إحدى أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياماً صعبة».

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