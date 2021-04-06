السعودية تسجل قفزة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا لأول مرة منذ 7 أشهر

المصدر: الرياض - د ب أ

سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة إلى 394169 حالة مؤكدة، بزيادة 792 إصابة.

وتم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 380772 حالة، ما يمثل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6711 حالات وفاة.

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