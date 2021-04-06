100 قتيل جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وكالات

قال مسؤولون وتقارير إعلامية، أمس، إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، وبقي عشرات آخرون في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت فيضانات وانهيارات أرضية مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية في شرق إندونيسيا.

وغمرت الأنقاض البركانية المنهمرة من جبل ليواتولو المنازل، في أعقاب أمطار غزيرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً، وبقاء 60 آخرين في عداد المفقودين، وفقاً لما أعلنه رئيس منطقة ليمباتا في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، توماس أولا.

وقال أولا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: «لاتزال هناك 14 قرية معزولة تماماً، ولا يمكن الوصول إليها عبر الطرق». وأفاد بأن من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا، مع استمرار جمع المعلومات من القرى.

وفي جزء آخر من المقاطعة، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت قرى بجزيرة أدونارا إلى 73 قتيلاً، وفقاً لقناة «مترو تي في» التلفزيونية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، راديتيا جاتي، إن الوصول إلى الجزيرة صعب بسبب ارتفاع الأمواج. وأضاف أن «الطريق الوحيد للوصول إلى الجزيرة هو البحر، ولكن ارتفاع الأمواج والعواصف يعني أنه لا يمكننا الإبحار».

من ناحية أخرى، تسبب اضطراب الإنترنت في محدودية المعلومات، ومن الممكن أن ترتفع حصيلة الضحايا عند توافر المعلومات. وفي الوقت نفسه، تسببت كوارث مماثلة في جزيرة ألور المجاورة في مقتل 11 شخصاً على الأقل، وفقاً لوكالة إدارة الكوارث.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 100 منزل تضررت، وانهارت خمسة جسور. وتوقعت وكالة المناخ والأرصاد الجوية أن تواجه بعض أجزاء إندونيسيا طقساً قاسياً، مع حدوث سيول ورياح قوية وأمواج عالية خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يتحرك إلى الجنوب الغربي تاركاً إندونيسيا.

- عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.. و14 قرية باتت معزولة.

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