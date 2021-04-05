الهند تسجل 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت الهند اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة للإصابات يتم تسجيلها في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 103558 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاءت حصيلة الإصابات القياسية الجديدة أعلى بـ5500 حالة عن الحصيلة القياسية السابقة والتي بلغت 97894 وتم تسجيلها في 17 سبتمبر من العام الماضي. كما تم تسجيل 478 حالة وفاة جديدة، ما رفع الإجمالي إلى 165101 حالة.

وتكافح الهند للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات كورونا، التي تعد ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في البلاد، بؤرتها الرئيسية، حيث شهدت هذه الولاية وحدها تسجيل 57074 من الإصابات الجديدة.

ووسط مخاوف من استنزاف قدرات نظام الرعاية الصحية، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الأوضاع، وتم إيفاد فرق خبراء إلى ولاية ماهاراشترا والولايات الأخرى الأكثر تضررا.

وأعادت العديد من الولايات المتضررة فرض قيود كانت خففتها في وقت سابق، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية وتقييد أعداد الحضور في الأعراس. كما تواصل الحكومة عن كثب برنامج التطعيم، الذي تمت إتاحته للجميع فوق 45 عاما اعتبارا من الأسبوع الماضي. وتهدف البلاد إلى تطعيم أكثر من 300 مليون شخص بحلول نهاية يوليو المقبل.

وتأتي الهند في الترتيب الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة المسجلة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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