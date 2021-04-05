روسيا.. بدء الاختبارات قبل السريرية على لقاح أنفي مضاد لكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، الأكاديمي الروسي ألكسندر غينسبورغ، عن بداية الاختبارات قبل السريرية للقاح أنفي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لخبير علم الأوبئة، وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، فإن هذا اللقاح على شكل قطرات للأنف لا يسبب حتى أي آثار جانبية طفيفة، ويقول "هذا لقاح للاستخدام الموضعي، و لن يسبب حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم".

وأضاف أن "الاختبارات السريرية ستبدأ في نهاية العام الجاري لعقار جديد لعلاج كوفيد-19 أساسه الأجسام المضادة. وسوف يحاول المبتكرون جعل ثمن هذا الدواء زهيدا ليكون في متناول الجميع. وسوف يُعطى للمرضى في المستشفيات والعيادات الطبية".

وأوضح غينسبورغ، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أن "هذا العقار سيساعد المرضى المصابين بالحالات الشديدة من كوفيد-19، التي تنتهي حاليا بوفاتهم، وبهذا سوف ينخفض بصورة حادة معدل الوفيات بهذا المرض".

وأضاف: "في منتصف عام 2022 المقبل سيكون بإمكاننا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من الاختبارات السريرية".

وأشار غينسبورغ إلى أنه لا يوجد ما يمنع فسيولوجيا تطعيم الأطفال الذين بلغوا الرابعة عشرة من العمر بلقاح "سبوتنيك في"، لذلك يدرس خبراء وزارة الصحة مسألة إضافتهم إلى برنامج التطعيم.

ووفقا لخبير الأوبئة الروسي، لن تتغلب البشرية على جائحة كوفيد-19 في الخريف المقبل. ولكن في روسيا سيصبح بالإمكان التحكم بانتشارها، بفضل اللقاحات الثلاثة المضادة للفيروس التاجي المستخدمة حاليا في تطعيم المواطنين.

يُذكر أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 130.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و980848.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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