لجنة الانتخابات الفلسطينية تقبل ترشيح 36 قائمة

المصدر: رام الله ■ أ.ف.ب

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عبر موقعها الإلكتروني، قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل.

وكانت لجنة الانتخابات أغلفت باب الترشح ، وأعلنت أنها تدرس طلبات القوائم المتقدمة.

غير أن اللجنة أعلنت أنها قبلت طلبات ست قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات.

وقالت اللجنة «بذلك تكون اللجنة قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح، وعددها الكلي 36 قائمة، حيث لم ترفض اللجنة أي قائمة».

وفاق عدد القوائم الانتخابية المرشحة لهذه الانتخابات عدد تلك التي خاضت آخر انتخابات فلسطينية في عام 2006، وبلغت حينها 11 قائمة.

ولم تحمل القوائم أسماء فصائل فلسطينية بشكل واضح، باستثناء قائمة «حركة فتح (العاصفة)»، التي يترأسها قياديون من حركة فتح، بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين تخوض حركة حماس هذه الانتخابات باسم «القدس موعدنا».

وحملت قائمة يترأسها القيادي المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، اسم «الحرية»، وتحظى بدعم من القيادي في الحركة المعتقل لدى إسرائيل، مروان البرغوثي.

وعاد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، إلى المشهد السياسي على رأس قائمة انتخابية باسم «معا قادرون».

وحملت كثير من القوائم أسماء تعبر عن مفاهيم حياتية في المجتمع الفلسطيني، مثل قائمة «طفح الكيل»، وقائمة «كرامتي»، وقائمة «نهضة وطن»، وقائمة «الحراك الفلسطيني الموحد».

وحدد الرئيس الفلسطيني موعد الانتخابات التشريعية في مرسوم رئاسي يوم الـ22 من مايو المقبل، والانتخابات الرئاسية في الـ31 من يوليو. ومن المتوقع أن تحدث إشكاليات تعيق هذه الانتخابات، خصوصاً في حال رفضت إسرائيل مشاركة الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس، وهو ما يطالب به الفلسطينيون.

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