واشنطن تدعو إسرائيل إلى ضمان «المساواة» للفلسطينيين

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إسرائيل إلى ضمان «المساواة» في المعاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي، إن وزير الخارجية الأميركي «شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية». وأضاف أن وزيري الخارجية بحثا خصوصاً في «المساعدة الإنسانية للفلسطينيين» التي استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترامب. وتابع أن بلينكن «أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة الحازم لإسرائيل وأمنها».

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