الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"
أظهر إحصاء لرويترز أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 551191-30439615
البرازيل: 317646-12658109
الهند: 162468-12149335
فرنسا: 95337-4585385
روسيا: 226117-4545095
المملكة المتحدة: 126713-4345788
إيطاليا: 109346-3584899
تركيا: 31537-3317182
إسبانيا: 75305-3275819
ألمانيا: 76386-2814758
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق: 14323-850924
33 - الأردن: 6858-611577
38 - المغرب: 8818-496097
40 - لبنان: 6234-468400
41 - الإمارات: 1497-461444
42 - السعودية: 6669-390007
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news