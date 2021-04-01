الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 551191-30439615

البرازيل: 317646-12658109

الهند: 162468-12149335

فرنسا: 95337-4585385

روسيا: 226117-4545095

المملكة المتحدة: 126713-4345788

إيطاليا: 109346-3584899

تركيا: 31537-3317182

إسبانيا: 75305-3275819

ألمانيا: 76386-2814758

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق: 14323-850924 ‭‭‭‭

‬‬‬‬33 ‬‬‬‬- الأردن: 6858-611577

38 - المغرب: 8818-496097

40 - لبنان: 6234-468400

41 - الإمارات: 1497-461444

42 - السعودية: 6669-390007

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