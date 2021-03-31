مقتل امرأة موالية لـ"داعش" في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وكالات

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن عناصرها قتلوا بالرصاص امرأة موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تحمل مسدسا في مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا اليوم الأربعاء.

وقال قائد الشرطة الوطنية، الجنرال ليستيو سيجيت برابوو، إن المرأة فتحت النار على رجال شرطة يحرسون موقعا في مقر الشرطة بالعاصمة.

وأضاف ليستيو في مؤتمر صحافي: "لقد تحركنا بشكل صارم ضد إرهابية حاولت تنفيذ هجوم على مقر الشرطة الوطنية".

وتابع أن المرأة (25 عاما) كانت من المؤيدين لتنظيم "داعش" الإرهابي ونشرت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن دعمها للتنظيم، وتركت رسالة وداع لعائلتها.

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