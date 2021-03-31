الرميثي يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في المغرب

المصدر: الرباط - وام

التقى رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، في العاصمة المغربية الرباط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف لوديي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرميثي إلى المملكة المغربية الشقيقة، على رأس وفد عسكري يضم عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وتعزيزها وتنميتها في المجال العسكري والدفاعي، وبما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى تبادل الأحاديث حول عدد من الأمور المهمة على الساحة العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع الرميثي مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، الفريق أول عبدالفتاح الوراق.

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