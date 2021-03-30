بالفيديو.. السيسي: محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عاوز يجرب يجرب

المصدر: السويس - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للتحذيرات التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من المساس بحصة مصر في مياه النيل، والتي قال فيها: "محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عاوز يجرب يجرب".

وأكد السيسي، أن مصر تكسب كل يوم أرضا جديدة في سبيل قضيتها العادلة وحقوقها في مياه النيل، مضيفاً: "موضوع المياه شاغلني وشاغلني كلكم، وموضوع التفاوض خيارنا اللي احنا بدأنا به".

وأضاف السيسي، على هامش زيارته لقناة السويس: "نتمنى الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ سد وتشغيل السد، إحنا مش بنتكلم كتير بس بنقول للناس كلها محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللي عاوز يجرب يجرب".

وتابع السيسي: "إحنا مش بنهدد حد، عمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هياخذ نقطة مياه من مصر، وإلا هيكون فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، لا يتخيلها أحد، ومحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، لأ، مش بهدد حد ومياه مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا في حال المساس بها أمر يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".

وأشار السيسي إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي في المفاوضات فيما يخص قضية السد الإثيوبي، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

شاهد فيديو: السيسي: محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عايز يجرب يجرب

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