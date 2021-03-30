قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 549485-30304988

البرازيل: 312206-12534688

الهند: 161843-12039644

فرنسا: 94956-4554683

روسيا: 225300-4528543

المملكة المتحدة: 126615-4337696

إيطاليا: 108350-3544957

إسبانيا: 75199-3270852

تركيا: 31230-3240577

ألمانيا: 75970-2784688

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق: 14249-838265 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

الأردن: 6651-597256

المغرب: 8807-494756

لبنان: 6096-458105

الإمارات: 1486-457071

السعودية: 6656-388866 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news