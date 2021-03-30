قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 549485-30304988
البرازيل: 312206-12534688
الهند: 161843-12039644
فرنسا: 94956-4554683
روسيا: 225300-4528543
المملكة المتحدة: 126615-4337696
إيطاليا: 108350-3544957
إسبانيا: 75199-3270852
تركيا: 31230-3240577
ألمانيا: 75970-2784688
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق: 14249-838265
الأردن: 6651-597256
المغرب: 8807-494756
لبنان: 6096-458105
الإمارات: 1486-457071
السعودية: 6656-388866
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