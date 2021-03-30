الهند تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بـ «كورونا»

المصدر: نيودلهي ■ رويترز

واصلت الهند، أمس، تسجيل أعلى معدلات إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ خمسة أشهر، مدفوعة بزيادة الحالات في ولاية ماهاراشترا، أغنى ولايات البلاد. وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 68020 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهذه أعلى قفزة يومية منذ 11 أكتوبر الماضي.

وأعلنت الهند عن ارتفاعات كبيرة فوق مستوى 60 ألف إصابة على مدى ثلاثة أيام متتالية، لكن هذه الارتفاعات تظل أقل من سبتمبر الماضي عندما تجاوزت 90 ألف إصابة يومياً.

وتخطى العدد الإجمالي للإصابات بـ«كورونا» في الهند منذ بدء الجائحة 12 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 161843 وفاة.

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