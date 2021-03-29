نبيه بري: لبنان سيغرق كسفينة تيتانيك إذا لم تتشكل حكومة

المصدر: بيروت - رويترز

قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، اليوم، إن لبنان سيغرق مثل سفينة تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، وذلك لدى افتتاحه جلسة برلمانية للموافقة على تمويل طارئ للإبقاء، حرفيا، على قدرة البلاد على توليد الكهرباء لمدة شهرين آخرين.

وقال بري "البلد كله في خطر وآن الأوان كي نستفيق وإذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء".

ويشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وبدون تشكيل حكومة جديدة لن تتمكن من تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات خارجية.

لكن هناك خلاف بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة منذ شهور.

ووافق البرلمان اليوم الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يُخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء.

وجاءت موافقة المجلس على القرض بعد أن قال وزير الطاقة إنه لم تعد هناك أموال للواردات بعد مارس.

وقال عضو البرلمان ووزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل لـ"رويترز": "هذه السلفة ينبغي أن تكون كافية لاحتياجات الكهرباء لنحو شهرين أو شهرين ونصف".

وأُغلقت محطة الزهراني للكهرباء، وهي واحدة من محطات الكهرباء الأربعة الرئيسية في لبنان، بعد نفاد الوقود لديها.

وقال أبي خليل "معمل الزهراني يؤمن من أربع إلى خمس ساعات كهرباء يوميا وانطفاء أي معمل من هذه المعامل الكبيرة يؤثر سلبا على التغذية الكهربائية".

وتابع "وهذا يعني أن اللبنانيين يعوضون من خلال مولدات تعمل بزيت الغاز الذي يزيد سعره عن 30% عن الوقود الذي يتم شراؤه من قبل كهرباء لبنان وبالتالي يكون التأثير على احتياطينا من العملات الأجنبية".

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