رئيس وزراء العراق للمصريين: اهتموا بالسيسي.. ففي أيديكم فرصة تاريخية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وجه رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، رسالة للشعب المصري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على شاشة " mbcمصر"، فقال "بنحبكم.. بحب الشعب المصري، العراق يُرحب بالمصريين، اهتموا بالرئيس السيسي، في أيديكم فرصة تاريخية".

وأضاف الكاظمي: "مصر تستعيد وضعها والحمد لله استعادت وضعها، أنا كنت في القاهرة منذ فترة عندما كنت حاضر اجتماع أجهزة المخابرات، وفرحت لما شوفت تنمية حقيقة في مصر، نتمنى لمصر كل الخير واهتموا بأنفسكم وكونوا شعبا واحدا لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية، العنوان الوطني هو الحل".

فيما تحدث رئيس الوزراء العراقي عن الحوار الوطني في بلاده: "طرحنا حوار وطني استراتيجي لكل العراقيين ندعوهم لطاولة الحوار، فالسلاح لا ينفع، هذه البلاد خسرت الكثير من الدماء، كفانا دماء، يجب أن نبحث عن فرصة للحياة والعيش والاستقرار، الدولة سوف تستمر".

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