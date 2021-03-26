بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الصيني بعد عقوبات بكين

المصدر: لندن - رويترز

استدعت بريطانيا اليوم الجمعة القائم بالأعمال الصيني في لندن لإيضاح أن العقوبات التي فرضتها بكين على عدد من البريطانيين «لا مبرر لها وغير مقبولة».

وتم استدعاء القائم بالأعمال الصيني يانغ شياو قوانغ إلى وزارة الخارجية لمقابلة الوزير بالوزارة نايجل آدمز. وليس للصين سفير في لندن حاليا بعد انتهاء فترة عمل سفيرها.

وقالت الوزارة «ذكر الوزير أن الصين اختارت فرض عقوبات على أفراد وكيانات تسعى لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وأن تلك الأفعال اليوم لن تحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تحدث في شينغيانغ».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news