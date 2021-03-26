الأمير هاري عضو في لجنة لمكافحة المعلومات المضللة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلن معهد «آسبن» الأميركي للأبحاث، أن الأمير هاري الذي تخلى عن دوره في العائلة المالكة البريطانية منتقداً الصحف الشعبية، انضم إلى لجنة لمكافحة المعلومات المضللة.

وأوضح المعهد، أول من أمس، أن هذه اللجنة ستنكبّ خلال ستة أشهر على درس سبل معالجة «أزمة الثقة الحالية في المؤسسات الرئيسة» في الولايات المتحدة.

وقال الأمير هاري (36 عاماً) في بيان، إنه يتطلع إلى المساعدة في إيجاد حلول «لسيل المعلومات المضللة» الموجود اليوم، ملاحظاً أنه «يؤثر في قدرة الأفراد وكذلك المجتمعات على الفهم الحقيقي والواضح للعالم».

وأضاف «أعتقد أنها قضية إنسانية».

كذلك قبل الأمير هاري تولّي منصب إداري في «بتر آب»، وفق ما أعلنت الثلاثاء هذه الشركة الناشئة للتكنولوجيا وتتخذ من سان فرانسيسكو مقراً.

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