قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن إصابات كورونا حول العالم وصلت إلى ما يزيد على .124.52
ووصلت الوفيات إلى مليونين و865437 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 544080-29987058
البرازيل: 298676-12130019
الهند: 160441-11734058
روسيا: 223486-4483471
فرنسا: 92908-4313073
المملكة المتحدة: 126284-4307304
إيطاليا: 106339-3440862
إسبانيا: 73744-3234319
تركيا: 30462-3091282
ألمانيا: 75337-2700351
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق: 14095-809092
الأردن: 6181-562857
المغرب: 8786-492842
لبنان: 5903-448721
الإمارات: 1456-446594
السعودية: 6624-386300
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