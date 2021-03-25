قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن إصابات كورونا حول العالم وصلت إلى ما يزيد على‭‭ .124.52

ووصلت الوفيات إلى مليونين و865437 وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 544080-29987058

البرازيل: 298676-12130019

الهند: 160441-11734058

روسيا: 223486-4483471

فرنسا: 92908-4313073

المملكة المتحدة: 126284-4307304

إيطاليا: 106339-3440862

إسبانيا: 73744-3234319

تركيا: 30462-3091282

ألمانيا: 75337-2700351

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات ‭‭‭‭‭‭‭‬

العراق: ‭‭‭ 14095-809092‬‬‬‬

الأردن: 6181-562857

المغرب: 8786-492842

لبنان: 5903-448721

الإمارات: 1456-446594

السعودية: 6624-386300 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭

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