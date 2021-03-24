إصابات كورونا في أميركا تتجاوز 30 مليوناً

المصدر: واشنطن - رويترز

تخطت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 30 مليون حالة، اليوم الأربعاء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، في حين سرعت الولايات عملية التطعيم بخفض القيود المتعلقة بالعمر.

وتسارع السلطات الصحية إلى التطعيم في مواجهة أول زيادة على أساس أسبوعي في حالات الإصابة الجديدة منذ يناير. وخلافا لنصيحة خبراء الصحة، رفعت عدة ولايات قيود وضع الكمامات في حين انتشرت سلالات من الفيروس أشد عدوى في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أن الحالات تتجه نحو الزيادة في 30 ولاية من بين الولايات الخمسين بالمقارنة بالأسبوع الماضي، يأمل مسؤولو الصحة أن تسهم عملية التطعيم في الحد من ارتفاع الوفيات. وتسبب الفيروس في حصد أرواح 544 ألف أمريكي منذ بدء الجائحة.

وانضمت نيويورك يوم الاثنين إلى فلوريدا وعدد من الولايات الأخرى التي أتاحت اللقاحات لأشخاص من سن الخمسين فأكثر.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، قلصت ولايات كثيرة منها ألاسكا وأريزونا وتكساس القيود المتعلقة بالعمر للحصول على لقاحات الوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ألاسكا أول ولاية أميركية توفر اللقاح لكل من يبلغ من العمر 16 عاما أو أكثر ولديها حاليا أحد أعلى معدلات التطعيم في البلاد، حيث تلقى 31.5% من سكانها جرعة واحدة على الأقل، وفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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