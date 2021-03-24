بلينكن: واشنطن لن ترغم حلفاءها على الاختيار بينها وبين والصين

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع الأربعاء مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي أن واشنطن لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.

وقال في ختام الاجتماع: "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائما مع علاقاتنا ولن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم".

وأضاف: "لا شك أن تصرف الصين يهدد أمننا وازدهارنا المشتركين. لكن ذلك لا يعني أن الدول لا يمكنها أن تعمل مع الصين عندما يكون ذلك ممكنا. الولايات المتحدة ستفعل ذلك. لا يمكننا ألا نفعل ذلك، خصوصا على صعيد تحديات مثل التغير المناخي وسلامة الصحة".

وأضاف أن واشنطن تريد العمل مع شركائها "لردم الهوة في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنى التحتية التي تستغلها الصين لممارسة ضغوط إكراهية".

ويشكل كلام بلينكن تحولا رئيسيا في سياسة الولايات المتحدة مقارنة مع دونالد ترامب الذي كان يضغط كثيرا على حلفاء واشنطن لاعتماد نهج أكثر صرامة مع بكين.

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