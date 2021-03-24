قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123 مليون إصابة سجلت بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهور اول حالة في ديسمبر 2019.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق ، وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 543152 29929550
البرازيل: 295425-12047526
الهند: 160166-11686796
روسيا: 223085-4474610
فرنسا: 92908-4313073
المملكة المتحدة: 126284-430730
إيطاليا: 105879-3419616
إسبانيا: 73744-3234319
تركيا: 30316-3061520
ألمانيا: 74815-2670809
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:
العراق: 14066-803041
الأردن: 6077-553727
المغرب: 8769-491834
لبنان: 5850-444865
الإمارات: 1451-444398
السعودية: 6618-385834
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news