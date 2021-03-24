قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123 مليون إصابة سجلت بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهور اول حالة في ديسمبر 2019.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق ، وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 543152 29929550

البرازيل: 295425-12047526

الهند: 160166-11686796

روسيا: 223085-4474610

فرنسا: 92908-4313073

المملكة المتحدة: 126284-430730

إيطاليا: 105879-3419616

إسبانيا: 73744-3234319

تركيا: 30316-3061520

ألمانيا: 74815-2670809

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:

العراق: 14066-803041

الأردن: 6077-553727

المغرب: 8769-491834

لبنان: 5850-444865

الإمارات: 1451-444398

السعودية: 6618-385834 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭

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