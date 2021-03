بالفيديو.. مقتل 10 أشخاص بينهم ضابط بإطلاق نار على متجر أميركي

أكدت أجهزة إنفاذ الأمن في ولاية كولورادو الأميركية، وقوع عشرة قتلى على الأقل في إطلاق نار في متجر بمدينة بولدر، مساء أمس الاثنين.

وقالت رئيسة الشرطة، ماريس هيرولد، في تصريحات للصحافيين: "نعلم الآن أن هناك عشرة أشخاص قتلوا في مكان الحادث، بما في ذلك أحد ضباط شرطة مدينة بولدر".

وأضافت بينما كانت تنازع دموعها، محاولة عدم البكاء عند الإفصاح عن اسم الشرطي "كان الضابط إيريك تالي الذي انضم إلى قسم الشرطة في 2010، أول من دخل إلى مكان الحادث حيث يتواجد المشتبه به، لكنه أصيب برصاصة قاتلة".

ووصفت هيرولد، تصرفات الضابط تالي بـ "البطولية"، مضيفة "قلبي ينفطر حزنا ونتضامن بشدة مع عائلته، حيث كانت حياته قصيرة للغاية".

ورفضت هيرولد الإعلان عن أسماء الضحايا، حتى يتم إخطار عائلاتهم أولاً، "قلوبنا منكسرة للغاية من أجل كل العائلات المتأثرة"، معربة عن تعازيها الحارة لهم.

