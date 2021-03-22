بلينكن ورئيس وزراء ليبيا يؤكدان ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، أكدا في اتصال هاتفي اليوم الاثنين ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.

أضافت الوزارة في بيان أن المسؤولين "أكدا أيضا الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

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