بريطانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ"كورونا" منذ أكتوبر

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة هبط إلى 33 اليوم الأحد، وهو أقل عدد منذ الخامس من أكتوبر الماضي، كما يقل كثيرا عما كان يتم تسجيله في يناير وفبراير الماضيين، عندما بلغت الوفيات ذروتها وتخطت الألف وفاة يوميا.

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة اليوم 5312 في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة خلال سبعة أيام 38145 بانخفاض بنسبة 4.4 بالمئة عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من كوفيد-19 ارتفع إلى 27.6 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن نصف عدد البالغين من السكان. وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.

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