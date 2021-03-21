إيران: قتلى وجرحى في تفجير بإحدى ساحات مدينة سراوان

المصدر: طهران - رويترز

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأحد، إثر تفجير في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، عن القيادة الإقليمية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قولها في بيان «وقوع تفجير إرهابي في إحدى ساحات مدينة سراوان ما أدى إلى مقتل شخص وثلاثة جرحى»، مشيرا إلى أن «من بين المصابين في الحادث إمرأة».

وكان دوي انفجارات، سمع يوم الخميس الماضي، في منطقة صفا دشت التابعة لمدينة ملارد، غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وكالة أنباء «ركنا» الإيرانية: «المعلومات الأولية تشير إلى أن سماع دوي الانفجارات في صفا دشت في مدينة ملارد مرتبط بانفجار في مستودع الدهان والمطاط المستخدم في هذه المدينة في محافظة طهران، حيث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل».

وكان متحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ذكر هذا الشهر أن ما لا يقل عن 12 قتلوا في سراوان وأجزاء أخرى من إقليم سيستان وبلوخستان، حيث استخدم الحرس الثوري وقوات الأمن القوة الفتاكة ضد المحتجين وناقلات وقود تابعة لأقليات عرقية.

وأضاف المتحدث أن عدد القتلى قد يصل إلى 23.

وقاد إطلاق النار على أفراد ينقلون الوقود عبر الحدود إلى احتجاجات امتدت من سراوان إلى مناطق أخرى من سيستان وبلوخستان، ومنها زاهدان عاصمة الإقليم.

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