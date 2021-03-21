طائرة «بوينغ» تنزلق من مدرج مطار جاكرتا بعد دقيقتين من إقلاعها

المصدر: جاكرتا - د ب أ

انزلقت طائرة شحن إندونيسية، كانت قد عادت إلى مطار في جاكرتا بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب مشكلة فنية، خارج المدرج، عندما هبطت في المطار، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد.

وقال يوهانس هاري دوyلاس سيريت، المتحدث باسم موقع «إير نيف» الإلكتروني المختص بشؤون الطيران إن الطائرة طراز «بوينغ 737 - 400» التابعة لشركة «تريغانا إير» للطيران عادت إلى مطار «حليم بيرداناكوسوماه» بعد حوالي دقيتين من إقلاعها أمس السبت.

وتم تحويل مسار العديد من الرحلات من هذا المطار إلى مطار «سويكارنو هاتا» في منطقة بانتين، بإقليم جاوة الغربية، نظرا لأن الطائرة عرقلت الحركة على مدارج المطار.

وأضاف المتحدث أنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة إلى منطقة «ماكاسار» بمقاطعة «سولاويسي الجنوبية». وبدأت اللجنة الوطنية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

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